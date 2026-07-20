L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev./edh/mne;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
375.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
375.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|24.06.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|342.05
|-0.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|
DZ BANK
Airbus Kaufen
|08:42
|
Jefferies & Company Inc.
Santander Buy
|08:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Airbus Overweight
|08:32
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Talanx Buy
|08:31
|
RBC Capital Markets
Santander Outperform
|08:27
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Airbus Hold
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral