L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Eine exklusive, auf fünf Jahre angelegte Lizenzvereinbarung des Kosmetikkonzerns mit der Kering-Tochter Gucci solle bereits im Juli 2027 in Kraft treten, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend. Das wäre ein Jahr früher als zunächst geplant. Sie geht ab 2028 von einem Ergebnisbeitrag von ein bis zwei Prozent durch die Vereinbarung aus./rob/gl/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
383.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.82%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
378.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.67%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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