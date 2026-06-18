L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Übernahme der indischen Innovist sei für den französischen Kosmetikriesen ein kleiner Deal in puncto Umsatz- und Ergebnisbeitrag, schrieb Celine Pannuti in einer Einschätzung am Donnerstag. Er stütze und beschleunige aber die Strategie, in Indien zu wachsen. Bislang erwirtschafte L'Oreal in dem Land rund ein Prozent des Gesamtumsatzes./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
378.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.49%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
379.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.72%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:32
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:32
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.04.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|346.30
|0.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:35
|
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Siemens Overweight
|12:34
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Energy Overweight
|12:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Vestas Wind Systems A-S Overweight
|12:32
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral
|12:30
|
RBC Capital Markets
Saint-Gobain Outperform
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
ABB Neutral
|09:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Verve Group Buy