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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

346.90
CHF
3.30
CHF
0.96 %
13:36:11
SWX
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18.06.2026 12:32:31

LOréal Neutral

L'Oréal
348.94 CHF -1.05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Übernahme der indischen Innovist sei für den französischen Kosmetikriesen ein kleiner Deal in puncto Umsatz- und Ergebnisbeitrag, schrieb Celine Pannuti in einer Einschätzung am Donnerstag. Er stütze und beschleunige aber die Strategie, in Indien zu wachsen. Bislang erwirtschafte L'Oreal in dem Land rund ein Prozent des Gesamtumsatzes./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
365.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
378.20 € 		Abst. Kursziel*:
-3.49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
379.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.72%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:32 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
28.05.26 L'Oréal Overweight Barclays Capital
28.05.26 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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