NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Körperpflegekonzerns zum vierten Quartal seien schwächer als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Die Aussichten für 2026 seien nicht gerade viel besser./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
365.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
374.75 € 		Abst. Kursziel*:
-2.60%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
377.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.22%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

