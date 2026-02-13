L'Oréal 343.43 CHF -3.79% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Körperpflegekonzerns zum vierten Quartal seien schwächer als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Die Aussichten für 2026 seien nicht gerade viel besser./rob/edh/ag;

