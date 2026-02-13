L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
343.57CHF
-13.40CHF
-3.75 %
13:23:34
BRXC
13.02.2026 11:18:47
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Körperpflegekonzerns zum vierten Quartal seien schwächer als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Die Aussichten für 2026 seien nicht gerade viel besser./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
374.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
377.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.22%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
