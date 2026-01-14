L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von L'Oreal vor der Jahresbilanz den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral". Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Beauty-Konzerne hätten sich im vierten Quartal 2025 wohl am besten geschlagen und der Trend halte im neuen Jahr zunächst an. Neben L'Oreal hob sie die mit "Overweight" eingestuften Beiersdorf und Unilever heraus./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
387.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
388.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|07:35
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.01.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07:35
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.01.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:35
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|30.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|361.24
|-0.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novo Nordisk Buy
|07:47
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Richemont Hold
|07:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy
|07:41
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy
|07:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Merck Overweight
|07:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Pernod Ricard Neutral