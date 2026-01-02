Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

355.43
CHF
18.53
CHF
5.50 %
15:04:32
BRXC
09.01.2026 14:07:24

L'Oréal Neutral

L'Oréal
355.43 CHF 5.50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Celine Pannuti vergab in einer am Freitag vorliegenden Studie den Aktien des Kosmetikherstellers vor den im Februar anstehenden Jahreszahlen den Status "Positive Catalyst Watch", womit sie mit positiven Überraschungen rechnet./rob/ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 22:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
365.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
383.00 € 		Abst. Kursziel*:
-4.70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
382.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.48%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

11:15 L'Oréal Buy UBS AG
07.01.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
06.01.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
30.12.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
