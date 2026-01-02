L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
355.43CHF
18.53CHF
5.50 %
15:04:32
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.01.2026 14:07:24
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Celine Pannuti vergab in einer am Freitag vorliegenden Studie den Aktien des Kosmetikherstellers vor den im Februar anstehenden Jahreszahlen den Status "Positive Catalyst Watch", womit sie mit positiven Überraschungen rechnet./rob/ajx/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 22:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
383.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
382.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.48%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:15
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.01.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.01.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07.01.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|30.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|355.97
|5.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:14
|
Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|14:08
|
JP Morgan Chase & Co.
Saint-Gobain Overweight
|14:07
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral
|14:06
|
JP Morgan Chase & Co.
AB InBev Overweight
|13:40
|
Barclays Capital
Lufthansa Equal Weight
|13:29
|
Barclays Capital
TUI Overweight
|13:29
|
Barclays Capital
TeamViewer Overweight