Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’871 0.2%  SPI 17’674 0.1%  Dow 47’333 0.1%  DAX 23’701 0.5%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’694 0.5%  Gold 4’221 -0.3%  Bitcoin 71’392 2.8%  Dollar 0.8045 0.0%  Öl 62.3 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Idorsia36346343Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Holcim1221405
Top News
Diese Dividenden-Aktie könnte 2026 zu einer kräftigen Kurserholung ansetzen
Ethereum bereitet sich auf die Quanten-Ära vor: Vitalik Buterin präsentiert Roadmap bis 2028
MongoDB-Aktie zieht kräftig en: MongoDB erhöht Jahresziele nach solider Quartalsbilanz
Apple-Aktie etwas höher: iKonzern setzt bei KI wieder auf Google-Manager - EuGH genehmigt Klage in Niederlanden
Kursrückgang am Kryptomarkt belastet Strategy-Aktie - Kommt es zum Zwangsverkauf von Bitcoin?
Suche...
eToro entdecken

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

411.35
CHF
0.20
CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 15:04:59

LOréal Neutral

L'Oréal
345.24 CHF -2.24%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkttag habe der Kosmetikkonzern zu einem Gespräch mit Finanzvorstand Christophe Babule geladen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe es positive Botschaften gegeben, so etwa Aussagen über ein fortgesetztes Marktwachstum in den USA und China./rob/ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
367.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
370.40 € 		Abst. Kursziel*:
-0.92%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
369.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.69%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:02 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:39 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
07:38 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 L'Oréal Underweight Barclays Capital
26.11.25 L'Oréal Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen