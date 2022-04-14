L'Oréal 345.24 CHF -2.24% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkttag habe der Kosmetikkonzern zu einem Gespräch mit Finanzvorstand Christophe Babule geladen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe es positive Botschaften gegeben, so etwa Aussagen über ein fortgesetztes Marktwachstum in den USA und China./rob/ck/mis;

