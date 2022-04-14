L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
02.12.2025 15:04:59
LOréal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Vor dem Kapitalmarkttag habe der Kosmetikkonzern zu einem Gespräch mit Finanzvorstand Christophe Babule geladen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe es positive Botschaften gegeben, so etwa Aussagen über ein fortgesetztes Marktwachstum in den USA und China./rob/ck/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 04:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
367.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
370.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.92%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
369.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.69%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
