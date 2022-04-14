L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
02.12.2025 13:02:15
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach Aussagen des Finanzchefs Christophe Babule mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Zu den wichtigsten Aspekten zähle, dass der Kosmetikkonzern eine allmähliche Verbesserung des Beauty-Marktes erwarte, sowie auch von positiven Signalen aus den USA spreche und vorsichtig optimistisch für China sei, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstag./rob/ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
376.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
374.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.56%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
30.11.25
|November 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei LOréal-Aktie (finanzen.net)
|
24.11.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.11.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.11.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur LOréal-Aktie (finanzen.net)
|
27.10.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.10.25
|L'Oréal-Aktie knickt dennoch ein: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal (finanzen.ch)
