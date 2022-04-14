Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

LOréal Neutral

L'Oréal
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der französische Konzern habe sich auf lange und kurze Sicht zuversichtlich zum Luxusgeschäft geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So sollte sich die Parfümsparte weiter dynamisch entwickeln und schneller wachsen als der Markt./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
365.25 € 		Abst. Kursziel*:
-4.18%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
368.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.02%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

