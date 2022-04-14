L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
25.11.2025 21:26:28
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der französische Konzern habe sich auf lange und kurze Sicht zuversichtlich zum Luxusgeschäft geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So sollte sich die Parfümsparte weiter dynamisch entwickeln und schneller wachsen als der Markt./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
365.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
368.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.02%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
