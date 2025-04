NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat L'Oreal nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 380 Euro belassen. Nicht zuletzt nach den schwachen Umsatzzahlen des Konkurrenten LVMH Anfang dieser Woche hätten die Erlöse des Kosmetikherstellers positiv überrascht, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe sich das etwas nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen relativiert, denn das das zugrunde liegende organische Wachstum liege letztlich nur knapp über den Erwartungen und nicht so deutlich, wie es auf den ersten Blick ausgesehen habe. Insgesamt rechnet Elliott aber mit einer positiven Aktienreaktion am Dienstag nach Ostern./ck/he;