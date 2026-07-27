L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
347.90CHF
-1.35CHF
-0.39 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.07.2026 20:11:01
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott attestierte dem Kosmetikkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes Zahlenwerk. Nach einer herausfordernden Zeit präsentiere sich das Unternehmen wieder in Bestform./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
405.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
382.15 €
|
Abst. Kursziel*:
5.98%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
389.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.10%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
18:21
|Kosmetikkonzern L'Oreal wächst überraschend kräftig (AWP)
|
20.07.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
13.07.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.07.26