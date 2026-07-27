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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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29.07.2026 20:11:01

LOréal Market-Perform

L'Oréal
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott attestierte dem Kosmetikkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes Zahlenwerk. Nach einer herausfordernden Zeit präsentiere sich das Unternehmen wieder in Bestform./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
405.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
382.15 € 		Abst. Kursziel*:
5.98%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
389.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.10%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
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