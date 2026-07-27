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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott attestierte dem Kosmetikkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes Zahlenwerk. Nach einer herausfordernden Zeit präsentiere sich das Unternehmen wieder in Bestform./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:58 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.