L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
346.38CHF
3.88CHF
1.13 %
16:09:48
BRXC
09.12.2025 13:49:45
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
368.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.41%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
367.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.47%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13:49
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:06
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11:18
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|345.53
|0.88%
