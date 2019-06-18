L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Erlösentwicklung zwar beschleunigt, dennoch sei das Wachstum in allen Geschäftsbereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend. Angesichts des jüngsten Kursanstiegs könnte sich dies ihm zufolge daher kurzfristig als problematisch erweisen./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
395.80 €
|
Abst. Kursziel*:
3.59%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
372.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
21.10.25
|L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck (AWP)
|
20.10.25
|Aktien von Kering und L'Oréal-Aktie steigen: Kauf von Kering-Schönheitssparte (AWP)
|
20.10.25