L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

285.00
CHF
9.10
CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
22.10.2025 08:37:05

LOréal Market-Perform

L'Oréal
352.63 CHF 0.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Erlösentwicklung zwar beschleunigt, dennoch sei das Wachstum in allen Geschäftsbereichen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend. Angesichts des jüngsten Kursanstiegs könnte sich dies ihm zufolge daher kurzfristig als problematisch erweisen./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
410.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
395.80 € 		Abst. Kursziel*:
3.59%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
372.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.17%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse