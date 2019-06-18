L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.10.2025 14:56:29
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analyst Callum Elliott verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Kering im Bereich Beaty & Wellness sowie den Kauf der Parfummarke Creed. Strategisch gesehen, sei dies sinnvoll, auch wenn ein hoher Preis damit verbunden sei./ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
394.60 €
|
Abst. Kursziel*:
3.90%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
391.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.67%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse