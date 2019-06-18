NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analyst Callum Elliott verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Kering im Bereich Beaty & Wellness sowie den Kauf der Parfummarke Creed. Strategisch gesehen, sei dies sinnvoll, auch wenn ein hoher Preis damit verbunden sei./ck/he;