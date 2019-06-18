Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

285.00
CHF
9.10
CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
LOréal Market-Perform

L'Oréal
352.63 CHF 0.97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analyst Callum Elliott verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Kering im Bereich Beaty & Wellness sowie den Kauf der Parfummarke Creed. Strategisch gesehen, sei dies sinnvoll, auch wenn ein hoher Preis damit verbunden sei./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
410.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
394.60 € 		Abst. Kursziel*:
3.90%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
391.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.67%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
