|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
383.30 €
|
Abst. Kursziel*:
6.97%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
381.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.36%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
04.08.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.07.25
|LOréal-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
30.07.25
|L'Oréal-Aktie mit Plus: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr (Dow Jones)
|
29.07.25
|Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal (AWP)
|
28.07.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.07.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.07.25
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
07.07.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:27
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:27
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.05.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:27
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|285.00
|3.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:10
|
UBS AG
Salzgitter Neutral
|11:41
|
Bernstein Research
Unilever Outperform
|11:39
|
Bernstein Research
Reckitt Benckiser Outperform
|11:32
|
Bernstein Research
Nestlé Market-Perform
|11:27
|
Bernstein Research
L'Oréal Market-Perform
|11:17
|
Bernstein Research
Danone Market-Perform
|11:13
|
Bernstein Research
Henkel vz. Market-Perform