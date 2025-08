NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für L'Oreal anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 430 auf 410 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum des französischen Kosmetikkonzerns seinen Tiefpunkt erreicht haben mag, sei der Weg zurück zu einem Wachstum von mehr als sechs Prozent noch lange nicht klar, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung./la/bek;