L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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LOréal Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Tom Sykes befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer möglichen Verschmelzung des US-Konkurrenten Estee Lauder mit Puig Brands. Er verwies auf eine derzeit reduzierte Branchendynamik in vielen Märkten, den Einfluss kleinerer Konkurrenten und Verschiebungen in den Absatzkanälen. Diese Einflüsse sollten eine Konsolidierung im Sektor vorantreiben. Er hält es für wahrscheinlich, dass L'Oreal von einer möglichen Kombination der Konkurrenten ein Stück weit profitieren kann./rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
352.60 €
|
Abst. Kursziel*:
2.10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
350.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.61%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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