L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
354.17CHF
3.98CHF
1.14 %
10:19:56
BRXC
17.02.2026 09:02:06
LOréal Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahreszahlen des Körperpflegekonzerns hätten enttäuscht, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts des begrenzten Wachstumspotenzials sei die aktuelle Bewertung zu ambitioniert./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
388.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
387.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.01%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|09:02
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|16.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|354.52
|1.24%
|09:23
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom Buy
|09:11
|
Deutsche Bank AG
Roche Hold
|09:02
|
Deutsche Bank AG
L'Oréal Hold
|08:50
|
Deutsche Bank AG
BNP Paribas Hold
|08:48
|
Warburg Research
Fraport Hold
|08:26
|
Jefferies & Company Inc.
Ottobock Buy
|08:13
|
Bernstein Research
Boeing Outperform