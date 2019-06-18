Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

18.06.2019
LOréal Hold

L'Oréal
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal nach Halbjahreszahlen von 369 auf 371 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Aktien des Kosmetikkonzerns in den letzten zwölf Monaten dem Markt hinterhergehinkt seien, dürfte das Blatt sich wohl bald wenden, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Die durch Künstliche Intelligenz erzielten Effizienzsteigerungen in den Bereichen Werbung und Verkaufsförderung versprächen eine höhere Profitabilität als in der Vergangenheit./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
371.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
383.30 € 		Abst. Kursziel*:
-3.21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
384.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.57%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse