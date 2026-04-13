L'Oréal 329.06 CHF -0.01% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Umsatzzahlen der Parfüm- und Kosmetiksparte des Luxusgüterkonzerns LVMH ließen uneinheitliche Rückschlüsse auf das Geschäft des Körperpflegekonzerns im ersten Quartal zu, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.