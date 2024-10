NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Bruttotransaktionswert des Essenslieferanten liege etwas unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl sei das Unternehmen auf dem Weg zur Erreichung der Jahresziele./bek/la;