NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Im Vergleich zu den Unwägbarkeiten zu Beginn des Quartals habe die US-Großbank insgesamt ein starkes Kernergebnis mit unerwartet hohen Provisionserträgen und niedrigeren Rückstellungen für Kreditverluste erwirtschaftet, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kapitalausstattung sei nach wie vor sehr stark. JPMorgan werde wohl nach zusätzlichen Strategien suchen, um in den nächsten 12 bis 18 Monaten überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben./la/he;