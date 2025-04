Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Nachmittag

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.19 Prozent leichter bei 40’036.22 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 15.489 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0.169 Prozent tiefer bei 40’045.73 Punkten, nach 40’113.50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39’869.10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 40’414.18 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.03.2025, wies der Dow Jones 41’583.90 Punkte auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 28.01.2025, bei 44’850.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, lag der Dow Jones bei 38’239.66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 5.56 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1.90 Prozent auf 181.33 USD), IBM (+ 0.83 Prozent auf 234.33 USD), Verizon (+ 0.80 Prozent auf 42.25 USD), Merck (+ 0.71 Prozent auf 83.33 USD) und Travelers (+ 0.34 Prozent auf 260.03 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-3.78 Prozent auf 106.81 USD), Amazon (-1.65 Prozent auf 185.88 USD), Salesforce (-1.34 Prozent auf 264.26 USD), Nike (-1.15 Prozent auf 56.96 USD) und JPMorgan Chase (-0.89 Prozent auf 241.39 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’511’766 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.771 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.94 erwartet. Mit 6.53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch