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JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

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26.03.2026
BRXC
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27.03.2026 07:16:17

JOST Werke Buy

JOST Werke
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jost Werke von 84 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Lkw-Zulieferers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend. In den Ausblick auf 2026 sei offenbar aufgrund der hohen Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts eine gewisse Vorsicht eingeflossen. Sie schraubte ihre Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.00 € 		Abst. Kursziel*:
57.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56.49%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
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