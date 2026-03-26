JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jost Werke von 84 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Lkw-Zulieferers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend. In den Ausblick auf 2026 sei offenbar aufgrund der hohen Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts eine gewisse Vorsicht eingeflossen. Sie schraubte ihre Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
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Unternehmen:
JOST Werke AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.00 €
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Abst. Kursziel*:
57.69%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.49%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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