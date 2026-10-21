JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
JENOPTIK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung hervor, dass die vorläufigen Zahlen die Erwartungen am Markt übertroffen hätten, was besonders der Nachfrage nach Halbleiterausrüstung geschuldet sei. "Die vorgelegten Zahlen implizieren für das dritte Quartal ein Auftragswachstum von rund 24 Prozent", schrieb er unter anderem und verwies auf die von Factset erhobene Konsensschätzung, die nur bei etwa 5 Prozent liege./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.06 €
|
Abst. Kursziel*:
29.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.64%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|16:42
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|JENOPTIK AG
|36.98
|8.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:49
|
DZ BANK
SpaceX Verkaufen
|16:45
|
JP Morgan Chase & Co.
STMicroelectronics Neutral
|16:45
|
UBS AG
Salesforce Neutral
|16:44
|
UBS AG
Netflix Buy
|16:43
|
DZ BANK
Iberdrola Halten
|16:42
|
Jefferies & Company Inc.
JENOPTIK Buy
|15:13
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight