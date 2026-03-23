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23.03.2026 14:56:19

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Ionos von 37 auf 30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Geschäftsbericht und der Ausblick des Webhosters seien ohne Überraschungen gewesen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der jedoch spürbar niedrigeren Bewertung der Vergleichsgruppe sinke auch sein fairer Wert für die Ionos-Aktie auf nun 30 Euro. Die extreme KI-Angst, den gesamten Sektor betreffend, hält Oblinger für überzogen. Er erwartet mittel- bis langfristig wieder steigende Bewertungsmultiplikatoren./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 13:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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