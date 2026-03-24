IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
23.40CHF
0.20CHF
0.86 %
09:10:44
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.03.2026 07:45:06
IONOS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Im vierten Quartal habe es bei dem Internetdienstleister kaum Anzeichen für disruptive Auswirkungen durch die Künstliche Intelligenz gegeben, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Die Anzahl neu gewonnener Kunden bleibe beeindruckend./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Buy
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.35 €
|
Abst. Kursziel*:
34.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.02%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu IONOS
|
24.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.03.26
|EQS-Adhoc: IONOS Group SE decides to launch new share buyback program (EQS Group)
|
24.03.26
|EQS-Adhoc: IONOS Group SE beschliesst neues Aktienrückkaufprogramm (EQS Group)
|
23.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
23.03.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
20.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)