ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Intel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23 US-Dollar belassen. Die berichtete vorläufige Einigung auf eine Kooperation des US-Chipkonzerns mit dem taiwanischen Konkurrenten TSMC und dessen Beteiligung an Intel habe er seit langem befürwortet, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einem am Freitag vorliegenden Kommentar./gl/edh;