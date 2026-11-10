Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 96 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Halbleiterkonzern habe solide Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und einen Ausblick gegeben, der Raum für Steigerungen lasse, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstag. Das niedrigere Kursziel spiegele reduzierte Bewertungsmultiplikatoren der Branche wider, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Dauer und Nachhaltigkeit des KI-getriebenen Zyklus./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Overweight
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
49.63 €
|
Abst. Kursziel*:
61.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.26%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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