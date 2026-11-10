Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
47.72CHF
0.53CHF
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11.11.2026 07:06:03
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 96 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Halbleiterkonzerns dürfte sich als konservativ erweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngste Abwertung des Sektors./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 18:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.63 €
|
Abst. Kursziel*:
49.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.61%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Infineon AG
|
07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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07:38
|EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.11.26
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10.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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10.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Am Dienstagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
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|10.11.26
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|07:25
|Infineon Buy
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|10.11.26
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Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|47.19
|11.48%
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