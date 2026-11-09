Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Dienstag zu den gerade vorgelegten Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Wie schon in früheren Aufschwungphasen geht der Experte davon aus, dass der Chipkonzern bei seinen Umsatz- und Margenprognosen konservativ vorgeht./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.00 €
|
Abst. Kursziel*:
88.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87.03%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|46.14
|9.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|
Deutsche Bank AG
GEA Buy
|09:31
|
Deutsche Bank AG
Bayer Buy
|09:26
|
Bernstein Research
Jungheinrich Outperform
|09:22
|
Jefferies & Company Inc.
TAG Immobilien Buy
|09:20
|
Jefferies & Company Inc.
Henkel vz. Hold
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Infineon Overweight
|09:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Underweight