Infineon 47.20 CHF 8.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Dienstag zu den gerade vorgelegten Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Wie schon in früheren Aufschwungphasen geht der Experte davon aus, dass der Chipkonzern bei seinen Umsatz- und Margenprognosen konservativ vorgeht./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.