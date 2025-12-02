Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.3%  SPI 17’706 0.3%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’711 0.5%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5’686 0.3%  Gold 4’205 0.0%  Bitcoin 74’618 1.7%  Dollar 0.8022 -0.1%  Öl 62.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Inditex-Aktie: Zara-Mutter meldet besseres Ergebnis als gedacht
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Modekonzern stellt Anleger auf Übergangsjahr ein
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Goldpreis erholt sich leicht - Zinssenkungshoffnungen treiben Markt
Suche...
Plus500 Depot

HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

36.32
CHF
0.83
CHF
2.34 %
02.12.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.12.2025 23:45:59

HUGO BOSS Outperform

HUGO BOSS
36.50 CHF 2.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Unternehmenszielen für 2026 und die folgenden Jahre vorerst auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Gewinnausblick für 2026 liege deutlich unter der Markterwartung, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Modekonzern versuche mit dem erklärten Fokus auf Marke, Vertrieb und operatives Geschäft wohl einen Reset im kommenden Jahr, um damit den Weg zu späterem Wachstum zu ebnen./mis ;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
39.19 € 		Abst. Kursziel*:
14.83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
34.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.04%
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten