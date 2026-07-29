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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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29.07.2026 14:52:58

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im zweiten Quartal wie erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend wenig dürfte sich an den Konsensschätzungen ändern./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
1’900.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’482.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.16%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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