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28.04.2026 08:16:02

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Im Luxusgüterbereich überzeugten Schmuck und Uhren mit einem weiterhin führenden Wachstum des Bruttowarenvolumens, schrieb Luca Solca in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse. Die Dynamik des Gebrauchtwarenmarktes lasse aber angesichts einer Flut von Neuheiten nach. Der Verlauf einer Erholung der globalen Luxusnachfrage bleibe insgesamt ungewiss./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 01:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’150.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’661.50 € 		Abst. Kursziel*:
29.40%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’658.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.67%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
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20.04.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
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