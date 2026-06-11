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11.06.2026 21:24:36
Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Der US-Dollar hat sich am Donnerstagabend klar abgeschwächt.
Der Euro steht zum Franken derzeit bei 0,9211, nach 0,9221.
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Der Nahostkonflikt treibt die Märkte weiter vor sich her, wobei die Hoffnungen auf eine baldige Lösung die konjunkturellen Ängste derzeit klar dominieren. So hatte US-Präsident Donald Trump die für Donnerstagabend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran abgesagt. Er begründete dies mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Der Termin für eine Unterzeichnung eines breit abgestützten Deals werde in Kürze bekanntgegeben, meinte er weiter. Der Iran wiederum hat eine Einigung dementiert.
awp-robot/cf
Zürich (awp)
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