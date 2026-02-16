Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’622 0.2%  SPI 18’789 0.1%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’978 0.3%  Euro 0.9122 0.1%  EStoxx50 6’008 0.4%  Gold 5’007 -0.7%  Bitcoin 52’831 0.0%  Dollar 0.7688 0.1%  Öl 67.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Barclays hält an Kaufempfehlung für TUI-Aktie fest: Holiday Experiences im Fokus
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan
Suche...

Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’925.13
CHF
-20.62
CHF
-1.06 %
09:48:44
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.02.2026 08:02:07

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
1925.13 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern sei im vierten Quartal einmal mehr schneller gewachsen als seine Wettbewerber, schrieb Luca Solca am Freitagabend. Weiteres Wachstum werde kurzfristig neben der robusten Nachfrage auch von Preisanstiegen untermauert./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 20:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’650.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
2’150.00 € 		Abst. Kursziel*:
23.26%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
2’116.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.24%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten