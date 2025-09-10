Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’954.17
CHF
25.85
CHF
1.34 %
10.09.2025
BRXC
11.09.2025 09:11:09

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
1954.17 CHF 1.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit dem Konsumverhalten der chinesischen Verbraucher und den wichtigsten Treibern des Luxuskonsums. Die jüngsten Konsumtrends der Chinesen schienen vielversprechend zu sein, insbesondere im oberen Preissegment, schrieb er. Dennoch sei es noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er die hochwertigen "Nachzügler" der jüngsten Luxusgüter-Rally./edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 11:33 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’650.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
2’090.00 € 		Abst. Kursziel*:
26.79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
2’101.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.13%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

mehr Nachrichten

Analysen zu Hermès (Hermes International)

09:11 Hermès Outperform Bernstein Research
10.09.25 Hermès Outperform RBC Capital Markets
09.09.25 Hermès Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 Hermès Neutral UBS AG
03.09.25 Hermès Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
