Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2650 Euro belassen. Luca Solca befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit dem Konsumverhalten der chinesischen Verbraucher und den wichtigsten Treibern des Luxuskonsums. Die jüngsten Konsumtrends der Chinesen schienen vielversprechend zu sein, insbesondere im oberen Preissegment, schrieb er. Dennoch sei es noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er die hochwertigen "Nachzügler" der jüngsten Luxusgüter-Rally./edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|09:11
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Hermès Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Hermès Overweight
|Barclays Capital
