NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes nach Zahlen von 2800 auf 2650 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Luca Solca reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für das Geschäft mit Lederwaren. Luxuskonsumenten hielten sich nach wie vor zurück. Insgesamt blieben die Perspektiven für das Unternehmen aber gut./mis/tih;