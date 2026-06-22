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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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22.06.2026 13:20:13

Hermès (Hermes International) Buy

Hermès
1512.91 CHF -7.75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2400 auf 2000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht Ende Juli werde wegweisend für die Stimmungslage, schrieb James Grzinic am Montag in seinem Ausblick. Er bleibt optimistisch, dass das Geschäft des Luxusgüterkonzerns im zweiten Quartal Fahrt aufgenommen hat und die Franzosen dabei weiter überdurchschnittliche Margen und Erträge erzielen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 06:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2’000.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’648.00 € 		Abst. Kursziel*:
21.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’637.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.17%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
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13:20 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
28.05.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
27.05.26 Hermès Outperform Bernstein Research
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