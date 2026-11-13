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13.11.2026 10:36:19

GFT SE Hold

GFT
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für GFT Technologies von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kurszielsenkung sei hauptsächlich auf die Erhöhung seiner Kapitalkostenprognose aufgrund höherer Zinsen zurückzuführen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Das neue Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs sein neues Kursziel nahezu erreicht habe./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GFT SE Hold
Unternehmen:
GFT SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26.10 € 		Abst. Kursziel*:
11.11%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.69%
Analyst Name::
Felix Ellmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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