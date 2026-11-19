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GFT Technologies von QKS Group zum fünften Mal in Folge als Leader für Digital Banking Services ausgezeichnet



19.11.2026 / 09:42 CET/CEST

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GFT Technologies von QKS Group zum fünften Mal in Folge als Leader für Digital Banking Services ausgezeichnet

SPARK Matrix™ 2026 bestätigt GFTs Stärke bei der ganzheitlichen Modernisierung von Bankensystemen und in der KI-gestützten Softwareentwicklung



Stuttgart, 19. November 2026 – GFT Technologies (GFT) wurde von QKS Group in der SPARK Matrix™: Digital Banking Services 2026 zum fünften Mal in Folge als Leader eingestuft. Die erneute Auszeichnung bestätigt GFTs Stärke bei der Modernisierung komplexer, geschäftskritischer Bankensysteme. Dabei verbindet das Unternehmen tiefgreifende Branchenexpertise mit umfassender Softwareentwicklungskompetenz und dem gezielten Einsatz von KI. So können Banken ihre IT-Landschaften konsequent modernisieren und zugleich die für ihr Geschäft entscheidende Stabilität und Betriebskontinuität sichern.

Die SPARK Matrix™ bewertet Anbieter von Digital Banking Services anhand der Kriterien Service Excellence und Customer Impact. QKS Group hebt insbesondere GFTs Expertise mit etablierten und modernen Kernbankenplattformen sowie die Fähigkeit hervor, unterschiedliche Modernisierungsansätze umzusetzen.

„GFT Technologies hebt sich zudem durch ein aufeinander abgestimmtes Portfolio aus Transformations-Frameworks, Accelerators und Migrationswerkzeugen ab. Diese schaffen klare Strukturen und wiederholbare Prozesse für komplexe Modernisierungsprogramme und bieten zugleich die nötige Flexibilität bei Architekturen, Produkten, Kundenprozessen und Technologieökosystemen“, sagt Akhilesh Vundavalli, Principal Analyst bei QKS Group.

„Banken müssen die Systeme modernisieren, die das Herzstück ihres Geschäfts bilden, um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen. Dass wir zum fünften Mal in Folge als Leader ausgezeichnet werden, bestätigt unseren Anspruch, technologische Transformation in konkreten geschäftlichen Mehrwert zu übersetzen. Indem wir KI fest in der Softwareentwicklung verankern und mit unserer fundierten Bankenexpertise verbinden, helfen wir unseren Kunden, komplexe IT-Landschaften schneller und sicherer zu modernisieren, ohne Abstriche bei Stabilität und Kontrolle“, sagt Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies.



Bankenmodernisierung von der Strategie bis zum Betrieb

Laut QKS Group deckt GFT den gesamten Modernisierungszyklus ab: von Strategie und Architektur über Plattformimplementierung, Systemintegration, Datenmigration und Tests bis zum laufenden Betrieb. GFT bringt fundierte Expertise in unterschiedlichen Kernbankentechnologien mit und kann Banken damit in jeder Phase ihrer Modernisierung begleiten. Das Spektrum reicht vom Aufbau neuer Systeme über die schrittweise Weiterentwicklung bestehender Plattformen und den Parallelbetrieb von Kernbankensystemen bis zur vollständigen Ablösung von Altsystemen.



KI-gestützte Softwareentwicklung beschleunigt die Modernisierung

QKS Group hebt zudem den zunehmenden Einsatz von Wynxx hervor, der von GFT Technologies entwickelten KI-Plattform. In bestehende Entwicklungsabläufe integriert, unterstützt Wynxx zentrale Aufgaben wie Anforderungsanalyse, Softwareentwicklung, Testing sowie die Analyse und Modernisierung von Altsystemen. KI-gestützte Funktionen werden so direkt in Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse eingebunden. Banken können dadurch die Komplexität gewachsener IT-Landschaften besser bewältigen und Transformationsprogramme effizienter umzusetzen.

Die SPARK Matrix™ bietet eine vergleichende Bewertung von Anbietern im Bereich Digital Banking Services und analysiert ihre Wettbewerbsposition im Markt.



Quelle: QKS Group, SPARK Matrix™: Digital Banking Services, Q4 2026.



Diese Pressemitteilung steht auch im Newsroom der GFT Technologies zum Download bereit.

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