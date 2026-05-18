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GEA Aktie 360133 / DE0006602006

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18.05.2026 19:46:41

EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Dr. Nadine Sterley, Kauf

GEA
50.38 CHF 0.74%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.05.2026 / 19:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Nadine
Nachname(n): Sterley

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
55,1000 EUR 15.428,00 EUR
55,2000 EUR 134.688,00 EUR
55,1000 EUR 15.428,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
55,1813 EUR 165.544,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: XGRM


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstrasse 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104976  18.05.2026 CET/CEST





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