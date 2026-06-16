Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Bedenken im Deutschen Bundesrat bezüglich staatlicher Kürzungen bei Krankenhäusern könnten diesen zugutekommen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz sei in der Länderkammer auf breiten Widerstand gestoßen./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.77 €
|
Abst. Kursziel*:
41.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.12%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
10:02
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
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15.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
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15.06.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.06.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
11.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
10.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
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10.06.26
|Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
10.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|09:13
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|09:13
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|09:13
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|35.54
|2.24%
Aktuelle Aktienanalysen
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