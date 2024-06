FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Harishankar Ramamoorthy sieht den Flughafenbetreiber laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar in Frankfurt weiter in der Zwickmühle: Entweder Gebühren senken oder mit geringerer Kapazitätsauslastung leben. Das Management scheine sich für letzteres zu entscheiden./ag/edh;