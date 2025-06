NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,25 Euro belassen. Die von der spanischen Regierung gestellten Bedingungen könnten eine Übernahme der Banco Sabadell noch gefährden, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe drei Wege, wie der Prozess nun weiter geht: Die BBVA könnte an dem Deal festhalten, ohne den Preis zu erhöhen, oder sie könnte gerichtlich gegen die spanische Regierung vorgehen. Dritte Möglichkeit sei ein kompletter Rückzug./tih/jha/;