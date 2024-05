Fraport 50.00 CHF -6.91% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset nahm am Donnerstagabend kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vor nach den Zahlen vom Dienstag. Mit der baldigen Fertigstellung des dritten Terminals in Frankfurt verfüge Fraport über ausreichend Kapazitäten, um das Wachstum in den kommenden Jahrzehnten zu bewältigen. Mittelfristig sieht Creuset die Aktie bei 110 bis 130 Euro./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 17:51 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



