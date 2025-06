ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo B von 344 auf 346 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Überraschungspotenzial sieht Analyst Hemal Bhundia vor allem bei den Auftragszahlen für Lkw in Europa. Dies schrieb er am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/edh;