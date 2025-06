NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 710 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten dürften im dritten Geschäftsquartal zu leichtem Wachstum beim Umsatz je verfügbarem Sitzkilometer zurückgekehrt sein, schrieb Jaina Mistry in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Juli./ag/tih;