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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte siene Schätzungen für die europäischen Onlinebanken am Mittwoch an aktuelle Zinserwartungen an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 15:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.