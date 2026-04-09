flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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SWX
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09.04.2026 11:39:48
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
31.20 CHF 1.94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte siene Schätzungen für die europäischen Onlinebanken am Mittwoch an aktuelle Zinserwartungen an./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 15:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.86 €
|
Abst. Kursziel*:
38.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.72%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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