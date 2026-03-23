Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fielmann Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 54 Euro belassen. Analyst Thomas Maul nahm den Abstieg der Optikerkette vom MDax in den Nebenwerte-Index SDax als Anlass für einen Kommentar. Er hob am Montag hervor, dass Fielmann gut gegen das Risiko der Disintermediaton durch Agentic Commerce, also eine Umgehung von Zwischenhändlern durch KI-Shopping-Agenten, geschützt sei. Zu verdanken sei dies den stark personalisierten Produkten von Fielmann. Zudem sei sein Vertrauen in eine erfolgreiche US-Expansion des Unternehmens gestiegen, während in Europa mit einer schlüssigen Strategie zur Stärkung des Wachstums- und Margenprofils operiert werde./ck/rob/nas;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fielmann AG Kaufen
|
Unternehmen:
Fielmann AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
41.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
43.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fielmann AG
|
18.03.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
18.03.26
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag fester (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
17.03.26
|MDAX-Titel Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.03.26
|MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
05.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Fielmann AG
|13:33
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|13:33
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|13:33
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.25
|Fielmann Add
|Baader Bank
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fielmann AG
|39.85
|4.05%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:33
|
DZ BANK
Fielmann Kaufen
|13:32
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|13:29
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|13:27
|
Jefferies & Company Inc.
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|13:08
|
DZ BANK
TeamViewer Kaufen
|12:33
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Heidelberg Materials Buy
|12:23
|
DZ BANK
Continental Kaufen